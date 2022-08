USA kritisieren Chinas Kontaktstopp

Er reagierte auf Chinas Militärmanöver, bei dem nach Darstellung Taiwans ein Angriff auf die Insel simuliert wurde. Außerdem hat China aus Verärgerung über den Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan die Kontakte zu den USA auf mehreren Ebenen heruntergefahren. So wurden nach Angaben des Außenministeriums in Peking unter anderem ein geplantes Treffen militärischer Spitzenvertreter beider Seiten abgesagt und die bilateralen Klima-Gespräche ausgesetzt.Blinken sagte auf einer Pressekonferenz in Manila, China bestrafe mit seinem Stopp der bilateralen Prozesse in 8 Schlüsselbereichen die gesamte Welt, nicht nur die USA. Die Bereiche betreffen unter anderem Rüstung, Drogen, grenzüberschreitende Kriminalität und Klimawandel. Blinken verwies auf Kanäle zwischen dem Militär beider Länder, die für die Vermeidung von Missverständnissen und Krisen von entscheidender Bedeutung seien.„Das Aussetzen der Klimazusammenarbeit bestraft nicht die Vereinigten Staaten, es bestraft die Welt, insbesondere die Entwicklungsländer“, sagte der Außenminister weiter. „Wir sollten die Zusammenarbeit in Angelegenheiten von globalem Interesse nicht aufgrund von Differenzen zwischen unseren beiden Ländern als Geisel nehmen.“ Die Bekämpfung des Klimawandels ist ein Schlüsselbereich in der Zusammenarbeit der beiden Supermächte, die zugleich die beiden größten Emittenten von Treibhausgas sind.Blinken sagte, er habe seinem chinesischen Kollegen Wang Yi bei einem regionalen Treffen in Kambodscha mitgeteilt, dass die USA willens seien, die Kommunikationskanäle mit China aufrechtzuerhalten. Dies diene dazu, Fehleinschätzungen und damit eine Eskalation zu verhindern, wie es die Länder auf der ganzen Welt von den beiden Staaten erwarteten.