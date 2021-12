USA laut Biden gut auf Omikron vorbereitet

„Wir sind vorbereitet und wissen, was nötig ist, um Leben zu retten, Menschen zu schützen und den Betrieb von Schulen und Unternehmen aufrechtzuerhalten“, sagte er am Montag bei einer Videoschaltung mit Gouverneuren. Biden betonte erneut, dass die hoch ansteckende Omikron-Variante kein Grund zur Panik sei.Zum viel kritisierten Mangel an Covid-Tests sagte Biden, dass seine Regierung schon etliche Maßnahmen auf den Weg gebracht habe. „Aber wir müssen mehr tun. Wir müssen es besser machen. Und das werden wir.“In den USA ist Omikron dominant und die Fallzahlen steigen seit Tagen rapide. Der Immunologe und Präsidenten-Berater Anthony Fauci sagte, es werde einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen wegen Omikron geben. Doch gehe er davon aus, dass sich das Blatt wende. „Ich hoffe, es wendet sich so stark wie in Südafrika“, erklärte Fauci. Doch selbst bei milderen Verläufen könnten mehr Patientinnen und Patienten in die Krankenhäuser kommen - vor allem Menschen, die nicht geimpft seien.Fauci kündigte auch an, eine verkürzte Isolation bei infizierten systemrelevanten Arbeitskräften zu prüfen. Die Gesundheitsbehörde CDC hatte schon vergangene Woche die Isolationsdauer für Gesundheitspersonal nach einer Corona-Infektion reduziert. Wer einen negativen Test und keine Symptome habe, könne nach sieben Tagen an den Arbeitsplatz zurückkehren, hieß es.Normalerweise empfiehlt die CDC eine Isolationsdauer von zehn Tagen. Unter Isolation versteht die CDC die Zeit nach einer bestätigten Infektion. In den USA fallen aktuell unter anderem tägliche zahlreiche Flüge aus, weil den Airlines wegen Corona-Infektionen Personal fehlt.

apa