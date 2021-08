USA: Militär kann täglich Tausende aus Kabul ausfliegen

Wie viele Menschen aber tatsächlich befördert würden, hänge vom Außenministerium ab, betonte er.Das US-Militär schickt rund 3.000 Soldaten als Verstärkung zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt, um die Reduzierung des Personals der US-Botschaft in Kabul zu unterstützen. Zudem soll das Militär beim Ausfliegen Tausender früherer afghanischer Mitarbeiter der US-Behörden und des US-Militärs helfen, die sich vor den Taliban in Sicherheit bringen wollen. Die Afghanen sollen sich außerhalb des Landes um Visa bewerben können, um dann in den USA neu zu starten.Kirby sagte, es sei auch möglich, verbündete Staaten und Partner beim Ausfliegen von Personal zu unterstützen, falls es solche Hilfsersuchen geben sollte. Das Pentagon hatte die Verlegung der zusätzlichen Kräfte nach Kabul am Donnerstag angesichts der dramatischen Gebietsgewinne der Taliban angekündigt.Die Verstärkung für die US-Truppen von rund 3.000 Soldaten wird laut Kirby bis spätestens Sonntag größtenteils in Kabul sein. Zudem verlegen die USA nun bis zu 4.000 weitere Soldatinnen und Soldaten nach Kuwait und rund 1.000 nach Katar. Der Abzug der US-Soldaten aus Afghanistan solle aber weiterhin bis 31. August abgeschlossen werden, hieß es.Wie berichtet, haben die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan ihre Gebietsgewinne rasant fortgesetzt und binnen einer Woche mehr als die Hälfte aller Provinzhauptstädte eingenommen. Am Donnerstag alleine konnten die Islamisten drei Städte einnehmen - darunter die drittgrößte Stadt Herat und die strategisch wichtige Stadt Ghazni, die nur 150 Kilometer von Kabul entfernt liegt.Am Freitag waren laut dpa 18 der 34 Provinzhauptstädte unter Kontrolle der Islamisten.

dpa