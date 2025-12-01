Auf der offiziellen Website G20.org waren zu Beginn des einjährigen US-Vorsitzes alle Informationen gelöscht. Stattdessen war ein Bild von Trump mit geballter Faust und Baseballkappe mit der Aufschrift „USA“ zu sehen, neben dem G20-Logo und der Ankündigung „Das Beste kommt noch.“<BR \/><BR \/>Unter Trump steht der Zusammenhalt der Gruppe in Frage. Vergangene Woche hatte der US-Präsident angekündigt, Südafrika nicht zum G20-Gipfel in Miami im US-Staat Florida im kommenden Jahr einzuladen. Trump begründete dies mit mutmaßlichen „Menschenrechtsverletzungen“ gegen weiße Südafrikaner in dem früheren Apartheid-Staat. Die US-Regierung war aus diesem Grund bereits dem G20-Gipfel in Johannesburg im November ferngeblieben. Trump wirft Südafrika einen „Genozid“ an Weißen vor, die südafrikanische Regierung bestreitet dies.<BR \/><BR \/>Die G20-Gruppe besteht aus 19 Staaten sowie der EU und der Afrikanischen Union. Ihre Mitglieder machen 85 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus.