<b>von Harold James, Professor für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der Princeton University<\/b><BR \/><BR \/>Das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping fällt in eine Zeit, in der beide alles auf künstliche Intelligenz setzen – oder auf „Superintelligenz“, wie Trump sie mittlerweile beharrlich nennt. Beide Staatschefs betrachten die Technologie als Schlüssel zur wirtschaftlichen, politischen und militärischen Vorherrschaft und sind in einer gefährlichen Nullsummenlogik gefangen.<BR \/><BR \/>Trump und Xi vermischen die vernünftige Erkenntnis, dass die KI echten Nutzen stiften kann, mit der Überzeugung, dass sie demjenigen, der sie kontrolliert, nahezu absolute Macht verleiht. Wie Trump vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen sagte: „Ich sage jetzt: Wer auch immer bei der SI gewinnt, wer auch immer bei der Superintelligenz gewinnt, der gewinnt. Das ist die Gruppe, die gewinnt. Und wir liegen derzeit weit vor China und allen anderen, und das wird auch so bleiben.“<BR \/><BR \/>In ähnlicher Weise hat Xi bereits 2018 darauf hingewiesen, dass die KI zu einem strategischen Hebel – einer „Leitgans“ – für die Erlangung der weltweiten wissenschaftlichen und technologischen Vorherrschaft werden würde.<h3>\r\nUSA: Mit KI gegen die Schuldenkrise<\/h3>Dennoch lohnt es sich, innezuhalten und über die Risiken nachzudenken, die man eingeht, wenn man auf diese Technologie setzt. Für die USA wurde das Problem, das die KI lösen soll, wiederholt dargelegt. Im vergangenen Monat überschritt die Staatsverschuldung 40 Billionen Dollar, da die Wähler nach wie vor nicht bereit sind, irgendeine denkbare Kombination aus Steuererhöhungen oder Ausgabensenkungen zu akzeptieren, um sie in den Griff zu bekommen. Die USA sind daher auf das Geld anderer angewiesen, doch das Ausland ist immer weniger bereit, die Staatsschulden der USA zu finanzieren; der starke Anstieg der Renditen für US-Staatsanleihen zeigt es.<BR \/><BR \/>Mit dem Anstieg der Anleiherenditen steigen auch die staatlichen Ausgaben für den Schuldendienst, die sich derzeit auf mehr als eine Billion Dollar pro Jahr belaufen – fast ein Fünftel der gesamten Staatsausgaben. Falls sich dieser Trend fortsetzt, wird er zu einem Zahlungsausfall oder zu erheblicher Inflation führen. <BR \/><BR \/>Es gibt jedoch einen möglichen dritten Weg: Ein dramatischer Produktivitätsanstieg würde es den USA ermöglichen, sich ihrer Schulden durch Wachstum zu entledigen. Wie Elon Musk Anfang dieses Jahres argumentierte: „Ohne KI und Roboter werden wir als Land zu 1.000 % bankrottgehen und als Land scheitern. Nichts anderes wird das Problem der Staatsverschuldung lösen.“<h3>\r\nChina: Heilmittel für den demografischen Verfall<\/h3>China ist mit einem anderen, aber nicht weniger schwer zu lösenden Problem konfrontiert. Das Land kämpft mit tiefgreifenden Ungleichgewichten zwischen den Geschlechtern und einem durch die 1979 eingeführte Ein-Kind-Politik bedingten Bevölkerungsrückgang. Die Ein-Kind-Politik wurde zeitgleich mit Deng Xiaopings marktorientierten Reformen in China eingeführt; die Begründung war, dass große Familien einen malthusianischen Druck auf die Ressourcen ausüben und China in die Armut treiben würden. <BR \/><BR \/>Zur Jahrtausendwende betrug Chinas Bevölkerung 1,26 Milliarden – ein Fünftel der Weltbevölkerung –, und die Regierung rechnete damit, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts auf 1,6 Milliarden anwachsen würde. Doch im Jahr 2025 betrug die Bevölkerungszahl 1,4 Milliarden, und die Prognose für 2050 lag bei 1,26 Milliarden. Der Wendepunkt kam ironischerweise nach 2016, dem Jahr, in dem die Regierung die Ein-Kind-Politik endgültig beendete. Da Chinas Erwerbsbevölkerung also schrumpfen wird, braucht das Land die KI, um den Rückgang auszugleichen.<h3>\r\nÖkonomische Blasen und die Resignation der Jugend<\/h3>Alles auf die KI-Karte zu setzen stellt die USA und China vor enorme Dilemmata. Die USA gehen davon aus, dass die KI das einzig verfügbare Mittel ist, um eine überschuldungsbedingte Finanzkrise abzuwenden, obwohl die zunehmenden KI-Risiken selbst den Keim für Finanzpanik und -katastrophen in sich bergen. <BR \/><BR \/>Was passiert, wenn ein 2-Billionen-Dollar-Börsengang von Anthropic scheitert, weil die Anleger bezweifeln, dass das Unternehmen angemessene Renditen für die enormen Investitionen erzielen kann? Was, wenn sie durch den politischen Widerstand gegen Rechenzentren oder den KI-bedingten Verlust von Arbeitsplätzen abgeschreckt werden?<BR \/><BR \/>Im Falle Chinas besteht die Hoffnung darin, dass KI-gestützte Roboter menschliche Arbeitskräfte in der Fertigung – dem Motor des exportgetriebenen Wachstums des Landes – sowie im zur Versorgung einer wachsenden älteren Bevölkerung benötigten Gesundheits- und Betreuungssektor ersetzen können. Doch auch diese Wette beruht auf vielen bisher unbestätigten Annahmen.<BR \/><BR \/>Wie werden China oder die USA mit der Demoralisierung junger Menschen umgehen, die das Gefühl haben, keinen Sinn in ihrem Leben zu finden? Chinas Millennials und Generation Z – die Generationen des Tang Ping („sich hinlegen und nichts tun“) und des Bai Lan („es verrotten lassen“) – wehren sich schon jetzt gegen den gesellschaftlichen Druck, zu heiraten, Immobilien zu kaufen und Kinder zu bekommen. <BR \/><BR \/>Aus ihrer Sicht ergibt es keinen Sinn, an einem Gesellschaftsvertrag festzuhalten, der dazu verdammt ist, sie im Stich zu lassen. Auch wenn dieses Phänomen nicht auf China beschränkt ist, ist das Tempo des Einstellungswandels unter jüngeren Chinesen bemerkenswert und entspricht dem der KI-Revolution. Doch je weniger den Chinesen daran liegt, hart zu arbeiten oder Kinder zu bekommen, desto mehr wird der demografische Abwärtsdruck zunehmen.<h3>\r\nDer KI-Wettlauf als „Weltuntergangswette“<\/h3>Natürlich sind diese beiden großen Wetten – dass die Produktivität in den USA deutlich steigen wird und dass China seine alternde Erwerbsbevölkerung erfolgreich ersetzen wird – nicht die einzigen. Eine noch gefährlichere Wette betrifft den sogenannten KI-Wettlauf, bei dem davon ausgegangen wird, dass nur der Sieg zählt – ungeachtet der Risiken, die mit dem raschen Vorantreiben der technologischen Leistungsgrenze der KI verbunden sind.<BR \/><BR \/>Zwar schätzen diejenigen, die an KI-Spitzenmodellen arbeiten, die Wahrscheinlichkeit eines Weltuntergangsszenarios generell als deutlich geringer ein als die eines für die Menschheit vorteilhaften Ergebnisses. Doch kaum jemand bezweifelt, dass die Technologie ohne Sicherheitsvorkehrungen potenzielle existenzielle Risiken birgt, und genau darin liegt das Problem. Wer glaubt, dass Sicherheitsvorkehrungen ihn hindern würden, einen Wettstreit zu gewinnen, in dem er alles zu verlieren hat, wird auf sie verzichten.<h3>\r\nEin unheimlicher historischer Präzedenzfall<\/h3>Diese „Weltuntergangswette“ hat einen unheimlichen Präzedenzfall im 20. Jahrhundert. In der Sowjetunion lautete die Rechtfertigung für den Stalinismus, dass unglaubliche Brutalität ein Preis sei, den es angesichts der letztlichen Früchte einer raschen Modernisierung zu zahlen wert sei. Seitdem debattieren Ökonomen und Ideologen unterschiedlicher Couleur darüber, ob Stalins Vorgehen „wirklich notwendig“ war. <BR \/><BR \/>So rechtfertigte etwa der angesehene britische marxistische Historiker Eric Hobsbawm einst Stalins Auffassung, dass „es in einer Zeit, in der, wie man sich vorstellen kann, Massenmord und massenhaftes Leid absolut allgegenwärtig sind, dennoch richtig sei, die Chance auf eine aus großem Leid geborene neue Welt zu ergreifen“.<BR \/><BR \/>Heute treiben sowohl die USA als auch China eine potenziell noch zerstörerischere Version dieser stalinistischen moralischen Abwägung voran. Der Rest von uns wird offenbar einfach nur mitgerissen.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Harold James ist Professor für Geschichte und internationale Angelegenheiten an der Princeton University und der Verfasser zahlreicher Bücker, darunter zuletzt Seven Crashes: The Economic Crises That Shaped Globalization (Yale University Press, 2023).