USA und China mit gemeinsamem Vorgehen gegen Klimawandel

Das erklärten der US-Klimabeauftragte John Kerry und sein chinesischer Amtskollege Xie Zhenhua in Shanghai. Sie betonten, dass die Klimakrise mit der „gebotenen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit angegangen werden muss“. Kerry ist das erste Mitglied der Regierung von Präsident Joe Biden, das China besuchte.Er betonte seine Hoffnung, dass beide Länder trotz politischer Spannungen zusammenarbeiten könnten. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt, die zusammen für fast die Hälfte der ausgestoßenen Treibhausgase verantwortlich sind, kündigten an, „ihre jeweiligen Maßnahmen“ zum Klimaschutz zu verstärken und an „multilateralen Prozessen“ wie dem Pariser Klimaschutzabkommen mitzuarbeiten.Die Reise des früheren Außenministers Kerry diente der Vorbereitung eines von den USA organisierten virtuellen Klimagipfels am 22. und 23. April, zu dem auch Chinas Staatschef Xi Jinping eingeladen ist.Biden hat den Kampf gegen die Erderwärmung zu einem seiner Hauptanliegen gemacht. Sein Vorgänger Donald Trump hatte die USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 geführt und die Vereinigten Staaten damit bei der Klimapolitik international zum Außenseiter gemacht.Biden kehrte nach seinem Amtsantritt im Jänner umgehend wieder zu der Vereinbarung zurück.

apa