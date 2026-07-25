US-Streitkräfte beschossen nach eigenen Angaben einen Tanker in der Straße von Hormuz, der ihre Blockade iranischer Häfen durchbrechen wollte. <BR \/><BR \/>Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Samstag, sie hätten vier Schiffe an der wichtigen Meerenge gestoppt. Unterdessen meldete die vom Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz einen Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien.<BR \/><BR \/>„Wir haben den Tanker außer Gefecht gesetzt, nachdem seine Besatzung mindestens viermal versucht hatte, die Blockade zu durchbrechen“, teilte der Sprecher des US-Regionalkommandos CENTCOM, Tim Hawkins, am Freitag (Ortszeit) zur Attacke auf das Schiff mit. Die Besatzung sei mehrfach gewarnt worden. US-Kräfte hätten schließlich auf den Maschinenraum geschossen. Das Schiff sei danach nicht mehr in Richtung Iran unterwegs gewesen.<BR \/><BR \/>Nahe der Straße von Hormuz meldete die britische Seefahrtbehörde UKMTO zudem einen Vorfall mit einem weiteren Öltanker und nicht näher bezeichneten Streitkräften. Sie habe einen entsprechenden Bericht aus dem Golf von Oman erhalten, erklärte die Behörde.