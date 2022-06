USA wollen 4 Raketenwerfer an Ukraine liefern

Der stellvertretende Verteidigungsminister Colin Kahl sagte, die ukrainischen Streitkräfte bräuchten etwa 3 Wochen Training, um das Himars-Raketensystem einsetzen zu können. Dieses soll den Ukrainern eine größere Reichweite und Präzision bei den Artilleriegefechten im Osten des Landes ermöglichen. Kahl zufolge können die Raketenwerfer jeweils sechs Lenkraketen gleichzeitig über 70 Kilometer weit schießen. Demnach stehen die Systeme bereits in Europa für Ausbildung und Lieferung bereit.Sie würden den ukrainischen Streitkräften helfen, strategische russische Ziele ausfindig zu machen und anzugreifen, sagte er. Er bestätigte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij Washington zugesichert habe, dass die Himars nicht für Angriffe auf Ziele in Russland eingesetzt würden. „Präsident Biden hat deutlich gemacht, dass wir nicht die Absicht haben, in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten“, betonte Kahl.Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte Washington zuvor gewarnt, „absichtlich Öl ins Feuer“ zu gießen. „Solche Lieferungen ermutigen die ukrainische Führung nicht, die Friedensverhandlungen wieder aufnehmen zu wollen,“ sagte Peskow in Moskau.