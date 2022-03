USA wollen Atomabkommen mit dem Iran retten

„Wir sind bereit, schwierige Entscheidungen zu treffen, um das Atomprogramm des Iran zurück in seine Grenzen gemäß des JCPOA zu bringen“, sagte US-Außenamtssprecher Ned Price am Montag. JCPOA ist die offizielle Bezeichnung für die Wiener Nuklearvereinbarung von 2015, über deren Wiederbelebung derzeit in der österreichischen Hauptstadt verhandelt wird.„Ich möchte klarstellen, dass eine Einigung weder unmittelbar bevorsteht noch gewiss ist“, meinte Price. Die USA bereiteten sich gleichermaßen auf ein Scheitern der Verhandlungen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens wie auf dessen „vollständige Umsetzung“ vor.Nach Angaben von mit den Wiener Verhandlungen vertrauten Quellen verlangt der Iran vor einer Wiederbelebung des Atomabkommens „wirtschaftliche Garantien“ für den Fall, dass eine künftige US-Regierung die Vereinbarung erneut aufkündigt. Teheran fordert demnach zudem eine Streichung der iranischen Revolutionsgarden von der US-Terrorliste.„Wir werden nicht auf spezielle Behauptungen dazu antworten, welche Sanktionen wir im Zusammenhang mit einer wechselseitigen Rückkehr zur Einhaltung des JCPOA bereit sind zu lockern und welche nicht“, betonte Price.Die Westeuropäer sehen die Atomgespräche vor allem wegen Russland gefährdet. Grund sind kurzfristig erhobene Forderungen aus Moskau. Niemand solle versuchen, die Verhandlungen auszunützen, um Zusicherungen zu erhalten, die mit dem Atomabkommen von 2015 nichts zu tun hätten, hieß es vor zehn Tagen in einer gemeinsamen Erklärung von Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Eine Vereinbarung liege auf dem Tisch und solle dringend abgeschlossen werden.