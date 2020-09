Vahrn: Andreas Schatzer als Bürgermeister bestätigt

Der SVP-Bürgermeister war 2010 in das Amt gewählt worden, er war bei den Wahlen am Sonntag und Montag der einzige Bürgermeister-Kandidat für Vahrn.3683 Wahlberechtigte waren aufgerufen, an den Wahlen teilzunehmen 64,24 Prozent folgten dem Ruf. Sie konnten zwischen 30 Kandidatinnen und Kandidaten aus 3 Listen wählen: der SVP, der Grünen Bürgerliste Vahrn und der Lega Salvini Premier.In den vergangenen 5 Jahren setzte sich der Gemeinderat in Vahrn wie folgt zusammen: 11 Sitze für die SVP, 4 Sitze für „Gemeinsam für Vahrn-Neustift“, 2 Sitze für „Grüne Bürgerliste“ und ein Sitz für die Lista Civica Varna.

stol