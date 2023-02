Valditara: „Wir wollen den Lehrern mehr Geld zahlen“

„Es handelt sich um eine Frage der Fairness“

Bildungsminister Giuseppe Valditara - Foto: © ANSA / ANGELO CARCONI

„Besorgniserregender Anstieg der Fälle von Cybermobbing unter Minderjährigen“

„Die Strafen dafür müssen sehr hart sein“

Wegen der höheren Lebenshaltungskosten in einigen Regionen in Italien verzeichnen wir leider viele Versetzungsanträge von Lehrern, was zu organisatorischen Problemen führt“, erklärte der Minister.„Wir prüfen, wie man sicherstellen kann, dass ein Lehrer, der in einem bestimmten Gebiet höhere Lebenshaltungskosten hat, nicht zu wenig bezahlt wird. Es handelt sich um eine Frage der Fairness“, erklärte der Minister aus den Reihen der Lega.Valditara befasst sich zudem mit der zunehmenden Zahl von Mobbing im Internet. „Zu den Auswirkungen der Pandemie gehört bedauerlicherweise ein besorgniserregender Anstieg der Fälle von Cybermobbing, vor allem unter Minderjährigen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der das Digitale unsere Existenz durchdringt; insbesondere für junge Menschen drohen soziale Netzwerke zu einer Obsession zu werden.“„Nur um sich in einer Gruppe von Gleichaltrigen aufgenommen zu fühlen, können Jugendliche oft schwerwiegende Fehler machen: Wir müssen daran arbeiten, einen Weg des Bewusstseins zu schaffen, und die Schulen können und müssen dabei eine grundlegende Rolle spielen“, so Valditara in einem Video anlässlich des „Safer Internet Day“, dem Welttag für Internet-Sicherheit.„Unter jungen Menschen kommt es wegen Cybermobbing häufig sogar zu Selbstmorden. Die Strafen dafür müssen sehr hart sein“, forderte Simona Loizzo, Abgeordnete der Lega und Mitglied des Kulturausschusses der Kammer. Soziale Netzwerke seien ohne Regeln. „Es kommt vor, dass Jugendliche unglaublichen und wiederholten Schikanen ausgesetzt sind. Wir müssen dieses Phänomen aktiv bekämpfen, es stellt eine Niederlage für die gesamte Gemeinschaft dar“, so die Parlamentarierin.