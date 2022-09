Vallazza: Achammer will von Partei „Instrumente in die Hand “

Mit dieser Änderung des Statutes soll es dem Obmann künftig selbst möglich sein, vorläufige Maßnahmen gegen Parteimitglieder zu ergreifen, sofern Vorwürfe im Raum stehen, die dem Ansehen der Partei schaden könnten. Laut dem Paragrafen, den Achammer dazu einfügen lassen möchte, muss es sich dabei um „begründete Dringlichkeitsfälle“ handeln.Die Maßnahmen seien in Absprache mit dem Parteipräsidium zu treffen und sollen etwa die zeitweilige Suspendierung von sämtlichen Parteifunktionen bis hin zur Mitgliedschaft betreffen. Zudem müssten sie innerhalb von 30 Tagen von der Parteileitung ratifiziert werden.Den entsprechenden Vorschlag hat Achammer am Donnerstagnachmittag an die Parteileitung und an die Bezirksobleute verschickt und laut eigenem Bekunden noch gestern Abend zahlreiche Rückmeldungen bekommen, die sich klar dafür ausgesprochen hätten. Bei einer Dringlichkeitssitzung, die er für heute Vormittag einberufen hat, möchte er mit Beschluss der Parteileitung den Änderungsvorschlag noch in das Paket der Statutenänderungen für die Landesversammlung aufnehmen.In verschiedenen Situationen, so erläutert der Obmann im Mail an die Bezirksobleute, sei in den vergangenen Monaten von der Parteiführung und insbesondere vom Parteiobmann ein schnelles Eingreifen gefordert worden. Dies sei aber mit dem geltenden Statut nur begrenzt möglich. „Wenn ich die Verantwortung für die Partei übernehmen soll, dann verlange ich auch, dass man mir dafür die notwendigen Instrumente in die Hand gibt“, sagt er.Bleibt die Tatsache, dass seit 2016 auch die Parteileitung ihrerseits – neben dem Ehrengericht – Sanktionen aussprechen könnte – und dies in der Vergangenheit auch schon getan hat.Unterdessen geht der unter Beschuss geratene Manfred Vallazza in einer Stellungnahme seinerseits in die Offensive und fordert „eine rasche und vollumfassende Aufklärung der mir gegenüber vorgebrachten Vorwürfe“. Wie berichtet, sollen laut Urteil des Verwaltungsgerichts Vallazza, seine Verwandten und die Gemeinde bei der Ausweisung einer Zone für geförderten Wohnbau die Gesetzeslage ausgereizt haben, um einen Vorteil zu erlangen.Er wolle „nicht besser und nicht schlechter behandelt werden wie jeder andere in Südtirol. Denn vergleichbare Fälle dürfte es in Südtirol in großer Zahl in vielen Gemeinden gegeben haben“, schreibt er. Sollte sich jedoch herausstellen, „dass ich bzw. meine Familie eine von der damaligen Verwaltungspraxis abweichende, ungerechtfertigte Sonderbehandlung erfahren haben oder gar strafrechtlich relevante Umstände festgestellt werden, in deren Folge es zu einer unrechtmäßigen Bevorteilung gekommen ist, dann werde ich selbstverständlich die Konsequenzen daraus ziehen und von allen meinen Parteifunktionen sowie von allen politischen Mandaten mit sofortiger Wirkung zurücktreten“, so Vallazza. Auch zeigt er sich bereit, sich dem Parteischiedsgericht zu stellen, „sollte mir ein parteischädigendes Verhalten unterstellt werden“.