Van der Bellen bei UNO: „Südtirol als Vorbild für Minderheitenrechte“

Minderheitenrechte und Minderheitenpolitik immer weiterentwickeln

Van der Bellen bezeichnete dies als die „positive Seite der Minderheitenrechte“. In der vor 30 Jahren verabschiedeten „Erklärung über die Rechte von Personen, die einer Gruppe nationaler, ethnischer, religiöser oder sprachlicher Zugehörigkeit angehören“, an die am Mittwoch im UN Head Quarter am Hudson River erinnert wurde, erzählte Van der Bellen, er könne aus persönlicher Erfahrung bestätigen, dass positiv gelebte Minderheitenrechte „auch zur Stärkung der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Völkern und Staaten beitragen können“.„Als Tiroler mit der Geschichte der deutschsprachigen Minderheit in Südtirol in Italien im Hinterkopf, liegen mir Minderheitenfragen seit jeher am Herzen“, betonte der Bundespräsident. „Nach einer langen und schwierigen Geschichte ist die Autonomie Südtirols heute ein Vorbild für die erfolgreiche Umsetzung von Minderheitenrechten“, erinnerte Van der Bellen an die entsprechenden Entwicklungen seit dem Ersten Weltkrieg (1914 – 1918).Van der Bellen belegte sein positives Resümee mit praktischen Beispielen: „Die meisten österreichischen Unternehmen, die nach Italien exportieren – und Italien ist unser zweitgrößter Handelspartner – beginnen mit einem ersten Standbein in Südtirol. Weil wir die Sprache kennen, weil wir uns vertraut fühlen.“ Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher ist bei dem Event in New York präsent. Seine Teilnahme sei anlässlich der Veranstaltung zum „30. Jahrestag der Erklärung zur Streitbeilegung“ im Juni in Bozen zwischen den Außenministerien Italiens und Österreichs vereinbart worden, hieß es.Als zweites Beispiel für ein Erfolgsmodell nannte Van der Bellen die slowenischsprachige Minderheit in Österreich. Diese habe „eine lange Geschichte der Diskriminierung hinter sich, die in der grausamen Verfolgung während des Zweiten Weltkriegs gipfelte“, sagte der Bundespräsident laut Redetext. Auch später seien „ihre verfassungsmäßig garantierten Minderheitenrechte jahrzehntelang nicht vollständig umgesetzt“ worden.Vor 2 Jahren habe er sich als Bundespräsident bei den Angehörigen der slowenischsprachigen Minderheit für das erlittene Unrecht und für die Versäumnisse der Vergangenheit entschuldigt, erinnerte Van der Bellen. „Denn ich bin überzeugt: Wir müssen uns unserer Geschichte und unseren Fehlern der Vergangenheit stellen, um heute und in Zukunft voranzukommen. Diese beiden Minderheiten, die früher, wie so oft, der Zankapfel zwischen den Nachbarländern waren, haben mittlerweile eine Brückenfunktion übernommen, die Österreich mit seinen Nachbarn in besonderer Weise verbindet.“Diese Ergebnisse seien in jeder Hinsicht positiv, freute sich der Bundespräsident. Deshalb lege Österreich auch ein besonderes Augenmerk auf den Unterricht in den Minderheitensprachen. „In den zweisprachigen Schulen in Kärnten lernen österreichische Kinder der slowenischen Minderheit mit ihren deutschsprachigen Nachbarn und mit Kindern aus Slowenien. Sie lernen gemeinsam. Und sie lernen von einander. Das macht mich zuversichtlich. Durch sie wächst die Welt näher zusammen, wird friedlicher. So stelle ich mir unsere Zukunft vor!“Trotzdem bleibe noch viel zu tun, warnte das Staatsoberhaupt. „Minderheitenrechte und Minderheitenpolitik sind nie abgeschlossen, sie müssen immer weiter entwickelt werden, angepasst an die aktuellen Lebensbedingungen und Bedürfnisse, in jedem Land der Welt.“ Allzu oft würden Minderheiten von der einen oder der anderen Seite instrumentalisiert – „oder von beiden!“In vielen Ländern gebe es noch erhebliche Lücken beim Schutz der Minderheitenrechte. „Weltweit hat sich die Zahl der gewaltsamen Konflikte in den vergangenen 10 Jahren verdreifacht – in der überwiegenden Mehrheit mit ethnischer, religiöser, kultureller oder sprachlicher Begründung“, bedauerte Van der Bellen und unterstrich in diesem Konnex einmal mehr: „Österreich verurteilt auf das Schärfste den illegalen und unprovozierten brutalen Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, einschließlich der Instrumentalisierung von Minderheitenfragen.“