Van der Bellen lässt in Twitter-Video hinter Tapetentür blicken

Schließlich sei die am öftesten gestellte Frage an ihn seit seiner Angelobung vor drei Jahren gewesen: „Was ist eigentlich hinter dieser Tapetentür, aus der ich regelmäßig herauskomme und wieder zurückgehe?“





Drei Jahre im Amt – Zeit, um eine der meistgestellten Fragen zu beantworten und gemeinsam mit Ihnen einen Blick hinter die berühmte #Tapetentür zu werfen! pic.twitter.com/QaIq2FxXb5 — A. Van der Bellen (@vanderbellen) January 26, 2020

br>„Es ist einfach mein Büro“, so Van der Bellen, der in dem Video durch die Räumlichkeiten führt. Nach der Begrüßung durch Hund Juli präsentiert er in der knapp dreiminütigen Aufnahme das „habsburgische Ambiente“, den Besprechungstisch („Prinz Charles saß da drüben, Präsident Putin saß da drüben...Die Juli hört meistens alles mit und ist sehr diskret“) und zu guter Letzt seinen Schreibtisch („Völlig überladen, derzeit nicht aufgeräumt“).„Jetzt haben wir Halbzeit meiner Tätigkeit als Bundespräsident“, so Van der Bellen, der sich für die vielen Begegnungen bedankte und betonte, die nächsten drei Jahre nach bestem Wissen und Gewissen für Österreich zu arbeiten.Ob er schon entschieden habe, noch einmal anzutreten, wollte Van der Bellen in Interviews mit der „Kronen Zeitung“ und der Tageszeitung „Österreich“ am Sonntag aber nicht verraten. Er wäge noch ab, bzw. er wolle es weder aus- noch einschließen, lauteten die Antworten auf entsprechende Fragen.

apa