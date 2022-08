Van der Bellen nach Wanderunfall aus Spital entlassen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist nach seinem Wanderunfall am Sonntag am Kaunergrat in Nordtirol, heute, Montag, wieder aus dem Spital entlassen worden. „Es geht ihm gut. Er wird sich aber auf Anraten der Ärzte in den kommenden Tagen schonen“, teilte seine Sprecherin auf Anfrage der APA mit.