Kompatscher trifft Van der Bellen in Wien

Für Österreich hätten die „sehr engen und freundschaftlichen Beziehungen“ mit Südtirol einen „besonders hohen Stellenwert“, erklärte Van der Bellen nach dem Gespräch mit Kompatscher.Gemeinsam habe man die Entwicklung der Autonomie sowie anstehende gemeinsame Herausforderungen besprochen. Thema am Rande sei aber auch das EM-Halbfinalspiel Italien gegen Spanien am heutigen Dienstagabend in London gewesen, teilte Van der Bellen mit.Während seines Kurzbesuches in Wien traf der Landeshauptmann auch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammen und sollte auch von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) empfangen werden. Zuletzt war Kompatscher im Jahr 2018 zu politischen Gesprächen in Wien. Ein im Vorjahr geplantes Treffen wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

apa