Vance nimmt Nominierung als US-Vizekandidat von Trump an

Trump Jr.: „Mein Vater hat ein Löwenherz“

Der 39-jährige Senator aus dem Bundesstaat Ohio wandelte sich von einem Kritiker zu einem loyalen Anhänger des früheren Präsidenten. Vance kündigte an, sich im Falle eines Sieges der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl im November für die Interessen der Arbeiter einsetzen zu wollen. Trump präsentierte er als Mann der politischen Mäßigung. „In einem Moment kann er sich trotzig gegen einen Attentäter stellen und im nächsten zur nationalen Heilung aufrufen. Er ist ein geliebter Vater und Großvater“, sagte Vance mit Blick auf das Attentat auf Trump vom Wochenende.„Bedenken Sie, was sie sagten. Sie sagten, er sei ein Tyrann. Sie sagten, er müsse um jeden Preis gestoppt werden“, sagte Vance weiter - ohne näher zu benennen, wer damit gemeint ist. Aber wie habe Ex-Präsident Trump auf das Attentat reagiert, fragte Vance. „Er rief zur nationalen Einheit auf, zur nationalen Ruhe, buchstäblich, nachdem ein Attentäter ihm fast das Leben genommen hatte.“ Nach dem Attentat auf Trump hatte er US-Präsident Joe Biden für den Angriff verantwortlich gemacht.Zuvor hatte Trumps Enkelin in einer Rede das Bild eines liebenden Großvaters gezeichnet. „Sie steht das erste Mal auf einer Bühne“, kündigte Trumps Sohn Don Jr. seine älteste Tochter an. „Kai Madison Trump!“ Ex-Präsident Trump, der beim Parteitag erst in der Nacht auf Freitag sprechen wird, aber jeden Tag in der Arena zugegen ist, lächelte der 17-Jährigen von der Tribüne aus zu. „Er ermutigt mich immer, mich anzustrengen“, sagte Kai Trump. „Natürlich legt er die Messlatte ziemlich hoch - aber wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages an ihn herankommen.“Trump Jr. hob indes den Mut seines Vaters hervor. „Was war also der Instinkt meines Vaters, als sein Leben auf dem Spiel stand? Nicht zu kuschen, nicht aufzugeben“, sagte er. Sein Vater habe der ganzen Welt gezeigt, dass der nächste amerikanische Präsident ein „Löwenherz“ habe.„Wir werden kämpfen, wir werden kämpfen, wir werden mit unserer Stimme kämpfen. Wir werden mit unseren Ideen kämpfen“, sagte Trump Jr. mit Blick auf die Präsidentenwahl. „Und am 5. November werden wir mit unserer Stimme kämpfen.“