Vasco-Konzert: Sperre der Brennerbahn beantragt

Der Antrag steht im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, den Publikumsabfluss (120.000 Eintrittskarten stehen zur Verfügung, über 100.000 wurden bereits verkauft) Richtung Westen zu erleichtern, wo aber die Brennerlinie verläuft.Der Bürgermeister des betreffenden Ortes, Franco Ianeselli, wies nachdrücklich auf die Problematik des Abflusses hin: „Es wurde viel über die Sicherheit gesprochen, aber wir müssen darauf achten, was passiert, wenn 120.000 Menschen das Konzertgelände verlassen“, so Ianeselli.„Mindestens 14.000 bis 15.000 Personen werden an den Organisations- und Kontrollaufgaben beteiligt sein: Auf 10 Gäste kommt also mehr als ein Mitarbeiter vor Ort.“Was die Sicherheit anbelangt, so betont Landeshauptmann Maurizio Fugatti, dass das 27 Hektar große Gelände den allgemeinen Vorgaben des Innenministeriums für die Durchführung einer Veranstaltung dieser Größenordnung bestens geeignet sei.

ansa