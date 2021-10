Vater des pakistanischen Atomprogramms gestorben

Khan wurde in Pakistan als Held verehrt. Er hatte eine führende Rolle bei der Entwicklung des Atomprogramms in Pakistan, das als erstes muslimisches Land in den Kreis der Atommächte aufstieg.2004 wurde er für mehrere Jahre unter Hausarrest gestellt, nachdem er zugegeben hatte, Wissen zum Bau von Atomwaffen an den Iran, Libyen und Nordkorea weitergegeben zu haben.

apa