Vatertag: Selenskyj dankt ukrainischen Kämpfern an der Front

„New York Times“: Russland für Zerstörung des Staudamms verantwortlich

Der Staatschef veröffentlichte dazu ein Video der Regierungsinitiative United24, die Spenden zur Bewältigung der Kriegsfolgen sammelt. Es zeigte heimkehrende ukrainische Soldaten, die ihre Kinder in die Arme schließen. „Ich wünsche unseren Vätern, dass sie ein langes und gesundes Leben haben“, sagte Selenskyj. „Und jedem Vater, der an der Front ist, dass er nach Hause kommt.“Die schwersten Angriffe des ukrainischen Militärs fänden derzeit an der Front in Saporischschja statt, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. An 3 Frontabschnitten seien die ukrainischen Angriffe abgewehrt worden. Nicht erwähnt wird die Ortschaft Pjatychatky in der Oblast Saporischschja, die nach Angaben der dortigen russischen Besatzungsverwaltung von ukrainischen Truppen zurückerobert wurde. Unabhängig überprüfen lassen sich solche Angaben zum Kampfgeschehen nicht.Unterdessen zerstörte das ukrainische Militär nach eigenen Angaben ein Munitionslager in der Nähe der russischbesetzten Hafenstadt Henitschesk. Es habe sich um ein „sehr bedeutendes“ Depot gehandelt, teilte die Militärverwaltung in Odessa mit. Russland äußert sich zu den Angaben zunächst nicht. Das Gebiet liegt in der südukrainischen Region Cherson.Die „New York Times“ legte indes in einem Bericht nahe, dass Russland für die Zerstörung des Kachowka-Staudamms verantwortlich sein dürfte. Es gebe Hinweise, die klar darauf hindeuteten, „dass der Damm durch eine Explosion lahmgelegt wurde, die von der Seite ausgelöst wurde, die ihn kontrolliert: Russland“. Die Zeitung berief sich auf Ingenieure und Sprengstoffexperten. Den Fachleuten zufolge könne aber nur eine vollständige Untersuchung des Damms ergeben, welche Abfolge von Ereignissen zu der Zerstörung geführt habe. Auch Erosion durch Wasser „könnte zu einem Versagen geführt habe“, sofern der Damm schlecht konstruiert oder der Beton minderwertig gewesen sein sollte. „Aber Ingenieure hielten das für unwahrscheinlich“, heißt es in dem Bericht.Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig vor, für die Zerstörung verantwortlich zu sein. In dem von der Ukraine kontrollierten Überschwemmungsgebiet zählen die Behörden mittlerweile 16 Tote. 31 Menschen werden nach Angaben des ukrainischen Innenministeriums zudem noch vermisst. In dem von Russland besetzten Territorium hat sich indes die Totenzahl auf 29 erhöht, wie ein von Moskau eingesetzter Statthalter mitteilte.Russland war am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Nach westlichen Schätzungen wurden seitdem auf beiden Seiten insgesamt etwa 150.000 Menschen getötet oder verletzt.