Vatikan schaltete sich in Nahost-Konflikt ein

Der Vatikan hat sich aktiv in den Nahost-Konflikt und die geplanten Annexionen Israels eingeschaltet. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin traf sich bereits am Dienstag mit den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Botschaftern Israels und der USA, wurde am Mittwochabend laut Kathpress mitgeteilt.