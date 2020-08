Vatikan spendet 250.000 Euro an Kirche im Libanon

Wie der Vatikan am Freitag mitteilte, solle dies ein Zeichen „der Anteilnahme und Nähe zu der betroffenen Bevölkerung“ sein. Die Gelder werden über die Apostolische Nuntiatur im Libanon verteilt und sollen an die Opfer der Katastrophe gehen, wie es hieß. Durch die Caritas sei die katholische Kirche bereits an ersten Hilfsmaßnahmen in Beirut beteiligt.Der Papst hatte am Mittwoch bei einem Besuch der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom und bei einer Generalaudienz dafür gebetet, dass der Libanon „mit der Hilfe der internationalen Gemeinschaft diese schlimme Krise überstehen möge“.

dpa