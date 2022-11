Vatikan über Ernennung von Bischof in China empört

Dies widerspreche dem „Geist des bestehenden Dialogs“. Der Vatikan sprach von „starkem Druck“ der chinesischen Behörden und äußerte die Hoffnung, dass sich so etwas nicht wiederhole.Erst vor einem Monat hatten die Volksrepublik und der katholische Kirchenstaat ein Abkommen verlängert, in dem es um die Ernennung von Bischöfen geht. Die Vereinbarung existiert seit 2018. Der Text wurde aber nie veröffentlicht. Beide Seiten verabredeten darin, Bischöfe gemeinsam zu ernennen. Eigentlich hat bei solchen Personalentscheidungen der Papst das Sagen. Chinas Vorgehen käme damit gewissermaßen einem Vertragsbruch gleich.In dem 1,4-Milliarden-Einwohner-Land leben nach Schätzungen etwa 10 Millionen katholische Gläubige. Ihre Situation ist aus Sicht des Vatikans schwierig. In dem kommunistisch regierten Staat gibt es eine offiziell anerkannte katholische Gemeinschaft und einen romtreuen Kirchenteil, der im Untergrund arbeitet.