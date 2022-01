Venedig will auf Karneval nicht verzichten

Venedig will auf den traditionellen Karneval nicht verzichten. Nach der virtuellen Ausgabe im Vorjahr will die Lagunenstadt den Event wieder aufleben lassen, auch wenn sie wegen der Corona-Pandemie auf die großen Veranstaltungen verzichten muss, die in den vergangenen Jahren Menschenmassen zum Markusplatz lockten. „Der Karneval in Venedig wird auf jeden Fall stattfinden“, kündigte der Bürgermeister Luigi Brugnaro am Freitag an.