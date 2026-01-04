Die italienische Regierung verfolge die Entwicklungen in Venezuela seit den frühesten Phasen der Krise aufmerksam. <BR \/><BR \/>„Italien unterstützt seit Langem das Streben des venezolanischen Volkes nach einem demokratischen Übergang und hat die Repressionsmaßnahmen des Regimes von Präsident Nicolás Maduro verurteilt. Die von Maduro selbst ausgerufene Wahlsieg-Erklärung wurde von Italien – ebenso wie von den wichtigsten internationalen Partnern – nicht anerkannt“, hieß es in der Presseaussendung.<BR \/><BR \/>In Abstimmung mit Außenminister Antonio Tajani beobachtet Meloni weiterhin mit besonderer Aufmerksamkeit die Lage der italienischen Gemeinschaft in Venezuela. Deren Sicherheit habe für die italienische Regierung oberste Priorität, hieß es. Die rechte Politikerin gilt als Sympathisantin von US-Präsident Donald Trump, der die Angriffe angeordnet hatte.