Aus der Maschine stiegt eine wegen der Dunkelheit und der Entfernung der Kameras eine nicht näher zu identifizierende Gruppe an Personen. In der Nacht auf Samstag hatte das US-Militär nach Angaben von US-Präsident Donald Trump Venezuela angegriffen. Bei der Operation „Absolute Entschlossenheit“ hatten Eliteeinheiten dann Maduro und seine Ehefrau Cilia Flores gefasst und außer Landes gebracht. Trump zufolge wurden beide per Hubschrauber auf das Kriegsschiff „Iwo Jima“ gebracht. Dieses habe dann Venezuela in Richtung New York verlassen. Wo Maduro und seine Ehefrau dann in ein Flugzeug stiegen, war zunächst unklar.<BR \/><BR \/>In New York sind Maduro und dessen Ehefrau laut US-Justizministerin Pam Bondi angeklagt worden. Dem links-autoritären Staatschef werden unter anderem „Verschwörung zum Drogenterrorismus“ sowie „Verschwörung zum Kokainimport“ vorgeworfen. Laut Trump haben die USA vorerst die Führung Venezuelas übernommen.