<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328184_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Die Regelung der Landesregierung hinsichtlich organisierter Motorsportveranstaltungen gilt in geschützten Gebieten sowie auf Straßen oberhalb von 1.600 Metern Meereshöhe. Die Scheitelhöhe des Mendelpasses liegt jedoch auf 1363 Metern. Zudem befindet sich die Mendelpassstraße in keinem ausgewiesenen Schutzgebiet wie Nationalpark oder Naturpark“, sagt Eppans Bürgermeister <Fett>Lorenz Ebner<\/Fett>.<BR \/><BR \/>Für Ebner sind jedoch die organisierten Motorsportveranstaltungen das kleinere Übel. „Das eigentliche Problem ist der Motorradlärm, der weithin hörbar ist“, sagt Ebner.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328187_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Gleicher Meinung ist der Trudner Bürgermeister <Fett>Michael Epp<\/Fett>: „Ich unterstütze grundsätzlich Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Dolomitenstraße durch Kaltenbrunn und San Lugano, sowie über die Mühlnerstraße von Montan nach Truden. Unsere Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf mehr Sicherheit und weniger Lärm. Ob allerdings Oldtimer-Veranstaltungen mit wenigen Terminen im Jahr das eigentliche Problem sind, kann ich nicht beurteilen. Aus meiner Sicht sollte der Fokus stärker auf jene Fahrzeuge liegen, die durch hohe Geschwindigkeiten und starke Lärmbelastung auffallen. Konsequente Kontrollen und empfindliche Strafen bei Raserei und unnötigem Lärm würden wahrscheinlich mehr Wirkung zeigen“.<BR \/><BR \/>Zum Unterschied zur Mendelpassstraße gilt der Beschluss der Landesregierung zu den organisierten Motorsportveranstaltungen für die Dolomitenstraße, liegt doch diese im Einzugsgebiet des Naturparks Trudner Horn und somit in einem Schutzgebiet.<BR \/><BR \/>„Motorsportveranstaltungen, die kein Schutzgebiet betreffen und in einer einzigen Gemeinde stattfinden, werden vom Bürgermeister oder der Bürgermeisterin bewilligt. Diese können auch – und darauf weist der Beschluss der Landesregierung eigens hin – aus Gründen der Sicherheit, Ruhe sowie des Umweltschutzes Motorsportevents unterbinden“, schreibt der Dachverband für Natur- und Umweltschutz. Dieser verweist darauf, dass eine Gemeinde wie Kaltern damit die rechtliche Voraussetzung habe, Autorennen oder Oldtimerfahrten nicht mehr zu genehmigen.<BR \/><BR \/>Von der Gemeinde Kaltern war gestern indes – trotz Nachfrage – keine Stellungnahme zum Beschluss der Landesregierung zu erhalten.<BR \/><BR \/>Hier die Liste mit allen Straßen und Straßenabschnitten, auf denen Motorsport-Events verboten sind.<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="6a3d0df83e61e7b5eabd6b76" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n