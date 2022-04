Teures Wohnen, Strom und Geld: Corona hat Probleme der Südtiroler verstärkt

Als Beispiel nannte Gunde Bauhofer, Geschäftsführerin der Verbraucherzentrale, die Telefonie: „Wie bei vielen privatisierten Sektoren kann der Kundendienst nicht gewährleisten, was das Marketing verspricht. Der Beschwerdeweg für die einzelnen Kundinnen und Kunden ist schwierig – also bleibt den Kundinnen und Kunden oft nur der Weg über die Verbraucherzentrale.“Im Mittelpunkt der Sitzung stand eine Übersicht über die Dienstleistungstätigkeit der Verbraucherzentrale Südtirol. Wie Bauhofer sagte, haben die Informationsanfragen im Jahr 2021 ab-, die konkreten Beistandsfälle aber um 8,5 Prozent zugenommen: „Insgesamt konnten wir Rückerstattungen in Höhe von 3,7 Millionen Euro erreichen. Sie sind entweder als Zurückzahlung oder günstigere Angebote in die Kassen der Südtiroler Verbraucher geflossen.“Als „kleines Stück Rechtsgeschichte“ bezeichnete Bauhofer die sogenannte VW-Klage: Die Verbraucherzentrale Südtirol hatte erreicht, dass ihre Muster-Feststellungsklage gegen die Wertminderung von Fahrzeugen durch den VW-Dieselskandal nun beim Gericht Braunschweig nach italienischem Recht behandelt wird.Der Landesbeirat würdigte die „wertvolle und bewährte“ Tätigkeit im Dienst des Verbraucherschutzes. „Die Verbraucherzentrale ist eine anerkannte Institution“, fasste Landeshauptmann Kompatscher zusammen, „gewinnt jetzt aber weiter an Bedeutung, da es angesichts von Inflation und Preisanstiegen für die Kassen unserer Bürgerinnen und Bürger noch enger wird.“ Auch der Beistand im digitalen Sektor sei ein immer bedeutenderes Aufgabenfeld.Der Landesbeirat genehmigte den Tätigkeitsbericht 2021 und das Programm 2022 der Verbraucherzentrale, die unter anderem 4 Projekte weiterführen wird: Das „Europäische Verbraucherzentrum“ ist zu grenzüberschreitenden Verbraucherfragen immer stärker gefragt. „Europäischer Verbraucherschutz macht Schule“ soll wieder stärker in den Schulen präsent sein.