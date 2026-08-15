Der Hohe Frauentag steht in Tirol traditionell im Zeichen des Dankes und der Anerkennung. Heuer erhält diese Botschaft eine besondere Bedeutung: Das Jahr 2026 ist in Tirol das „Jahr des Ehrenamts“ und rückt Menschen ins Rampenlicht, die sich Tag für Tag freiwillig für andere einsetzen und damit einen unverzichtbaren Beitrag für den gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten. <BR \/><BR \/>Beim Festakt in der Kaiserlichen Hofburg haben die Landeshauptleute Arno Kompatscher und Anton Mattle am 15. August verdiente Persönlichkeiten aus Südtirol und dem österreichischen Bundesland Tirol geehrt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347489_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Es wurden 46 Verdienstkreuze sowie 140 Verdienstmedaillen des Landes Tirol verliehen. Unter den Ausgezeichneten befinden sich auch Persönlichkeiten aus Südtirol: 29 Südtirolerinnen und Südtiroler erhielten die Verdienstmedaille, zehn weitere das Verdienstkreuz des Landes Tirol. Das Verdienstkreuz ist nach dem Ring und dem Ehrenzeichen die dritthöchste Auszeichnung des Landes Tirol.<BR \/><BR \/><i>Diese zehn Südtiroler erhielten das Verdienstkreuz (Alle Fotos: Land Tirol\/Sedlak)<\/i><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75962237_gallery" \/><BR \/><BR \/>„Ehrenamt und gelebte Verantwortung für die Gemeinschaft verbinden Tirol und Südtirol seit jeher. Die heute ausgezeichneten Menschen stehen stellvertretend für viele, die sich mit großer Selbstverständlichkeit und viel persönlichem Einsatz für andere engagieren. Ihr Beitrag stärkt den Zusammenhalt und macht unsere Gesellschaft lebenswerter. Gerade in einer Zeit, in der Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung besonders wichtig sind, ist es ein starkes Zeichen, dieses Engagement sichtbar zu würdigen“, sagte Kompatscher.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347492_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Das Jahr des Ehrenamts mache sichtbar, was Tirol jeden Tag trage, betonte Mattle und ergänzte: „Zahlreiche Menschen übernehmen freiwillig Verantwortung und leisten weit mehr, als von ihnen erwartet wird. Sie schenken ihre Zeit, ihr Wissen und ihre Kraft für andere in Vereinen, Einsatzorganisationen, im Sozial- und Gesundheitsbereich, in Kultur und Brauchtum, im Sport, in der Bildung, in der Landwirtschaft und in vielen weiteren Bereichen – und retten mit Engagement und Zivilcourage in vielen Fällen sogar Leben. Dieses Engagement ist keine Selbstverständlichkeit, sondern eine tragende Säule unseres Landes.“<BR \/><BR \/>Zudem wurden 23 Menschen ausgezeichnet, die durch ihren mutigen Einsatz in 11 Fällen andere aus Lebensgefahr gerettet hatten. Zwei der geehrten Lebensretter kommen aus Südtirol. Das Handeln der Lebensretter zeige eindrucksvoll, wie wichtig Zivilcourage, Hilfsbereitschaft und entschlossenes Handeln für unsere Gesellschaft seien und mache sie zu Vorbildern, betonten Kompatscher und Mattle.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75962233_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75962234_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-75962235_listbox" \/>