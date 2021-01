Vereidigung zum US-Präsidenten: Was frühere Zeremonien besonders machte

Was von früheren Zeremonien in Erinnerung blieb:Geschah in New York City, damals für kurze Zeit Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Als erster Präsident wird am 30. April 1789 George Washington ins Amt eingeführt.Wortkarg gibt sich George Washington bei seiner zweiten Vereidigung am 4. März 1793 in Philadelphia, das mittlerweile Hauptstadt ist – er spricht ganze 135 Wörter.Thomas Jefferson bricht 1801 mit der Tradition, indem er zu Fuß zur Zeremonie kommt und nicht per Pferdegespann. Die US Marine Band, die Vereidigungen noch heute musikalisch begleitet, spielt zum ersten Mal.Die längste Antrittsrede hält Präsident William Henry Harrison 1841 – zwei Stunden spricht er bei eiskaltem Wind. Einen Monat darauf stirbt er an einer Lungenentzündung.Afroamerikaner dürfen erstmals einer Vereidigung beiwohnen, als Abraham Lincoln 1865 die zweite Amtszeit antritt. Sein politisches Vermächtnis: die Abschaffung der Sklaverei.Kein Interesse an der Vereidigung von Ulysses S. Grant zeigt dessen Vorgänger Andrew Johnson 1869. Er nutzt seine letzten Stunden im Weißen Haus, um noch Gesetze zu unterschreiben. Auch Donald Trump will der Zeremonie in diesem Jahr fernbleiben.Frauen nehmen bei der Vereidigung von Präsident Woodrow Wilson 1917 zum ersten Mal an der Parade teil. 1914 hatte er den zweiten Sonntag im Mai offiziell zum Muttertag erklärt.zu hören ist die Amtseinführung für Calvin Coolidge 1925.übertragen wird die Zeremonie für Harry Truman 1949.In einem Flugzeug vereidigt wird am 22. November 1963 der bisherige Vizepräsident Lyndon B. Johnson. Kurz zuvor war John F. Kennedy nach nur 1036 Tagen im Amt ermordet worden.zu verfolgen ist 1997 zum ersten Mal der Beginn der zweiten Amtszeit Bill Clintons.Die meisten Teilnehmer hat Barack Obama als erster schwarzer Präsident bei seiner ersten Vereidigung 2009. Nie hatte irgendeine Veranstaltung in Washington mehr Teilnehmer – etwa 1,8 Millionen.

