Verfall und Untergang des „Davos Man“

In seiner Eröffnungsrede sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj – der virtuell dem Weltwirtschaftsforum in Davos zugeschaltet in seinem inzwischen vertrauten Kampfanzug erschien – von einer Welt, die entlang der Bruchlinien der Grundwerte gespalten ist. - Foto: © APA/afp / FABRICE COFFRINI