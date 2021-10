Verfassungsänderung: Senat und Kammer darf nun ab 18 gewählt werden

Italien war eines der letzten demokratischen Länder der Erde, in dem es unterschiedliche Mindestalter für die Wahlen zu den zwei Parlamentskammern gab. Die Reform betreffe fast vier Millionen Wähler zwischen 18 und 24 Jahren, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.Der Senat und das Abgeordnetenhaus sind im italienischen Zweikammersystem gleichberechtigt: Für Gesetze braucht es die Zustimmung beider Organe, die Regierung muss in beiden Kammern das Vertrauen haben. Der Senat ist kleiner und die Senatoren werden für fünf Jahre in ihren Regionen gewählt, wobei jede Region entsprechend der Zahl ihrer Einwohner repräsentiert wird.

apa/ansa