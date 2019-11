Verhandlungsstart mit Gespräch zwischen Kurz und Kogler

Die Grünen hatten den Weg für türkis-grüne Regierungsverhandlungen bereits am Sonntag mit einem einstimmigen Beschluss im erweiterten Bundesvorstand geebnet. Am Montag gab auch ÖVP-Obmann Kurz bekannt, trotz inhaltlicher Unterschiede Koalitionsgesprächen mit der Öko-Partei eine Chance geben zu wollen.





Am Dienstagnachmittag starten Kurz und Kogler mit einem Gespräch unter vier Augen in die Verhandlungen, am frühen Abend soll es dazu auch ein Pressestatement geben.

apa