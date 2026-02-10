Der italienische Medienkonzern Gedi, der „La Repubblica“ besitzt, verhandelt mit dem griechischen Unternehmen Antenna um den Verkauf des Blattes. Die Redaktion der römischen Tageszeitung kritisiert, dass es keinerlei Garantien für die Zukunft des Blattes und der Arbeitsplätze gebe.<h3>\r\nMedienkonzern Gedi steht unter Kontrolle der Holding Exor<\/h3>Der Medienkonzern Gedi steht unter Kontrolle der Holding Exor im Besitz der italienischen Unternehmerfamilie Agnelli-Elkann. Diese besitzt unter anderem den italienisch-französischen Autobauer Stellantis.<BR \/><BR \/>Unter Gedis Kontrolle steht auch die namhafte Turiner Tageszeitung „La Stampa“, für die ebenfalls ein Käufer gesucht wird. Medienberichten zufolge verhandelt Gedi mit der italienischen Verlagsgruppe SAE um den Verkauf von „La Stampa“. Auch die Redaktion von „La Stampa“ hat in den vergangenen Wochen gegen Gedis Verkaufspläne gestreikt. SAE gibt mehrere regionale Tageszeitungen in Italien heraus.