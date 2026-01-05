Nötig geworden war die Anpassung, weil Anfang Dezember neue Kriterien für die Errichtung von Abteilungen mit verlängerten Öffnungszeiten an den Kindergärten gutgeheißen wurden. Dabei wurde die Möglichkeit geschaffen bereits ab 8 Kindern (bisher sind es 10) die Öffnungszeiten in den Kindergärten zu verlängern. <BR \/><BR \/>Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern über die reguläre Besuchszeit des Kindergartens berufstätig sein müssen. Zudem gelten nun neu aber auch familiäre, soziale, erzieherische oder persönliche Gründe, die durch eine Eigenerklärung oder vom Sozialsprengel bestätigt werden.<BR \/><BR \/>„Der Zugang zur verlängerten Öffnungszeit im Kindergarten soll bedarfsorientierter, gerechter und inklusiver gestaltet und ausgebaut werden. Damit kommen die Bildungseinrichtungen den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien ab dem kommenden Bildungsjahr besser entgegen“, sagt der Landesrat für deutsche Bildung, Philipp Achammer.<BR \/><BR \/> Auch der ladinische Bildungslandesrat Daniel Alfreider unterstützt diese Änderung und die nun genehmigte Anpassung der Elternbeiträge: Die Anpassung trage dazu bei, die Angebote im Kindergarten stärker an den tatsächlichen Bedarf der Familien anzupassen: „Das gilt auch für die ladinischen Kindergärten, wo flexible und verlässliche Rahmenbedingungen besonders wichtig sind.“ Die Anpassungen gelten für die Kindergärten aller drei Landessprachen und erfolgen im breiten Konsens zwischen den beteiligten Landeskindergartendirektionen und der zuständigen Ressorts. Man komme damit den Bedürfnissen der Familien nach, gleichzeitig werde aber auch dem Personal ein sicherer Rahmen für deren wertvolle pädagogische Arbeit gegeben. <BR \/><BR \/>„Die Bedürfnisse der Familien und der Kinder stehen immer im Fokus. Mit der Verlängerung der Öffnungszeiten im Kindergarten ermöglichen wir den Kindern zusätzliche Zeit für Wachstum, Sozialisierung und Entwicklung wichtiger Kompetenzen in einem aufmerksamen und strukturierten Bildungsumfeld“, sagt der Landesrat für italienische Bildung, Marco Galateo.<BR \/><BR \/>Konkret werden mit dem nun getroffenen Beschluss die Höchstbeträge für das verlängerte Kindergartenangebot zugunsten eines schrittweisen landesweiten Ausbaus der verlängerten Öffnungszeiten im Kindergarten geändert. Im Juli 2025 hatte die Landesregierung dafür den monatlichen Höchstbetrag von 106 Euro gutgeheißen, nun wird dieser mit einem Pauschalbeitrag von 4 bis maximal 5 Euro pro Nachmittag neu berechnet.<BR \/><BR \/>Die Neuerungen zu den verlängerten Kindergartenöffnungszeiten gelten ab dem Kindergartenjahr 2026\/27. Die Einschreibungen in den Kindergarten beginnen am kommenden Donnerstag, 8. Jänner. Sie sind ausschließlich online und bis zum 16. Jänner möglich und beinhalten auch den Link zur Anmeldung des Bedarfs an verlängerter Öffnungszeit.