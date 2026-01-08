<h3>\r\n„Ausweitung darf nicht zulasten der Beschäftigten gehen“<\/h3>Die Fachgewerkschaft Öffentlicher Dienst im AGB\/CGIL warnt davor, verlängerte Öffnungszeiten ohne die notwendigen strukturellen Voraussetzungen umzusetzen. Eine Ausweitung dürfe nicht zulasten der Beschäftigten gehen. <BR \/><BR \/>In den vergangenen Jahren sei in Gesprächen mit Politik und Schulverwaltung wiederholt ein zentrales Prinzip bekräftigt worden: Längere Öffnungszeiten können nur im Rahmen eines umfassenden Gesamtpakets realisiert werden.<h3>\r\n„Der anhaltende Mangel an qualifiziertem Personal verschärft Lage zusätzlich“<\/h3>Zu den aus Sicht der Gewerkschaft unverzichtbaren Voraussetzungen zählten insbesondere der Ausbau von stabilem und qualifiziertem Personal, eine Reduzierung sowie klare Regelungen der Arbeitszeiten, wirksame Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Arbeitsqualität sowie die nachhaltige Sicherung der pädagogischen Qualität. Erst wenn diese Bedingungen erfüllt seien, könne eine flächendeckende Einführung verlängerter Öffnungszeiten verantwortungsvoll erfolgen.<BR \/><BR \/>Die derzeitige Situation in den Kindergärten sei seit Jahrzehnten von unveränderten Rahmenbedingungen geprägt: Gruppen mit rund 25 Kindern werden weiterhin von lediglich zwei pädagogischen Fachkräften betreut – trotz stetig wachsender pädagogischer, erzieherischer und sozialer Anforderungen. Der anhaltende Mangel an qualifiziertem Personal verschärfe diese Lage zusätzlich und führe zunehmend zu kurzfristigen Notlösungen auf Kosten der Beschäftigten.<h3>\r\n„Sofortigen und transparenten Dialog mit Politik und Verwaltung“<\/h3>Vor diesem Hintergrund betont die Fachgewerkschaft, dass eine Verlängerung der Öffnungszeiten reale Investitionen in Personal, Organisation und Arbeitsstrukturen erfordert. <BR \/><BR \/>Konkret fordert sie einen sofortigen und transparenten Dialog mit Politik und Verwaltung, die Abschaffung sogenannter „Personalverschiebungen“ zur Abdeckung längerer Betreuungszeiten, gezielte Investitionen in Personal und Organisation sowie die konsequente Einhaltung bereits gegebener Zusagen gegenüber den Beschäftigten.<BR \/><BR \/>Verlängerte Öffnungszeiten könnten für Familien eine sinnvolle Unterstützung sein, so die Gewerkschaft – jedoch nur mit ausreichendem Personal, wirksamen Schutzmaßnahmen und unter Wahrung der pädagogischen Qualität. Der Öffentliche Dienst im AGB\/CGIL kündigt an, sich weiterhin entschieden für die Rechte des pädagogischen Fachpersonals einzusetzen. Denn, so das Fazit: Wer die Beschäftigten schützt, schützt auch Kinder und Familien.