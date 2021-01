Verlängerung des Lockdown in Deutschland bis Mitte Februar

Bis zu diesem Termin solle eine Arbeitsgruppe „ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie erarbeiten, welche auch die notwendigen Voraussetzungen schafft, ein erneutes Ansteigen der Zahlen zu vermeiden“.Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters ist die Verlängerung unumstritten. „Es gilt als wahrscheinlich, dass wir uns auf eine Verlängerung zum zwei Wochen einigen werden“, sagte ein Teilnehmer. Der bisherige Lockdown gilt bis zum 31. Jänner.In Deutschland soll auch die Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im Nahverkehr und in Geschäften kommen. Außerdem sollen die Regeln für Home-Office verschärft werden, berichtete die AFP, der die Beschlussvorlage vorlag. In Österreich wurde erst am Wochenende die Verlängerung des Lockdowns bis inklusive 7. Februar bekanntgegeben. Auch da kommt die FFP2-Tragepflicht. Diese Masken sind ab kommendem Montag, dem 25. Februar, in Geschäften und öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend.

dpa