Verluste quer durch die Bank in Südtirol – Aber kein Rechtsruck

Kammerergebnisse schwerer zu vergleichen

Leicht zu vergleichen sind die Senatswahlkreise, die sich im Vergleich zu 2018 nicht verändert haben. So hat Julia Unterberger (SVP) im Wahlkreis Burggrafenamt/Vinschgau statt 61,1 Prozent nur mehr 47,8 Prozent der Stimmen bekommen – ein Minus von 13,3 Prozentpunkten. Lega-Vertreterin Rita Mattei konnte für den Rechtsblock 10,4 Prozent holen, statt der 13,4 der Kandidatin von 2018 (minus 3 Prozentpunkte). Und die 5-Sterne-Bewegung rutschte von 11 auf nicht einmal mehr 3 Prozent.Mit einem größeren Minus sieht sich auch SVP-Senator Meinhard Durnwalder im Wahlkreis Eisacktal/Pustertal konfrontiert: 2018 noch bei satten 66,5 Prozent gelandet, verlor er bei der Wahl am Sonntag über 20 Prozentpunkte. Gleiches Bild für Mitte-Rechts: Venetien-Import Andrea Causin schnitt um 4 Prozentpunkte schlechter ab als die Kandidatin von 2018. Und für die 5-Sterne-Bewegung blieben auch hier gerade mal noch 2,3 Prozent übrig. Und nicht einmal im Wahlkreis Bozen/Unterland konnten die italienischen Rechtsparteien wie gewünscht punkten, sie landeten – wenn auch nur knapp – auf Platz 3, und „Heilsbringer“ Maurizio Bosatra erzielte mit 24,8 Prozent trotz gesamtstaatlichem Aufwärtstrend des Rechtsblockes ein schlechteres Ergebnis als 2018 Massimo Bessone (25,5 Prozent). Zählt man hingegen die Ergebnisse des SVP-Kandidaten Manfred Mayr und das von Wahlsieger Luigi Spagnolli (PD) zusammen, dann kommt man auf 51,6 Prozent. 2018 hatten SVP und PD gemeinsam die Kandidatur von Gianclaudio Bressa unterstützt. Der erreichte damals 43 Prozent.Verloren hat auch hier die 5 Sterne-Bewegung: minus 14 Prozent. Einsammeln konnten die Wählerstimmen in unterschiedlichem Maße mehrere kleinere Parteien, darunter auch die neue Vita, das Bündnis um Calenda, die Freiheitlichen und insbesondere das Team K, das beispielsweise im Senatswahlkreis Burggrafenamt/Vinschgau auf über 8 Prozent der Stimmen kam.Schwerer vergleichen lassen sich die Kammerergebnisse, da hier aus 3 Wahlkreisen 2 wurden. Doch auch hier zeigt sich: Für die italienischen Rechts-Parteien war unterm Strich weniger zu holen als 2018. Die meisten Stimmen hatte 2018 Michaela Biancofiore in ihrem Wahlkreis Bozen/Unterland erreicht – und im gleichen Wahlkreis Casapound mit Andrea Bonazza 4,3 Prozent. Im neuen Wahlkreis Süden kam Mitte-rechts-Vertreterin Sabrina Adami am Sonntag auf 25,1 Prozent. Im Norden holte das Bündnis für Giorgia Meloni 10,4 Prozent.Verluste gab es auch in den Kammerwahlkreisen für die SVP-Kandidaten. Die meiste Zustimmung erhielt noch Renate Gebhard mit 57,4 Prozent im Norden, nur mehr 32,9 Prozent versammelte Manfred Schullian im Süden hinter der SVP. Fast verschwunden auch hier die 5-Sterne-Bewegung, 2018 im Wahlkreis Bozen/Unterland immerhin noch mit stattlichen 20,6 Prozent und auch in Meran/Vinschgau sowie Pustertal/Eisacktal mit jeweils rund 10 Prozent bedacht, gab es diesmal im Norden nur mehr 2 und im Süden 5 Prozent. Profitiert haben Mitte-Links und Vita.