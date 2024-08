Vermittler fordern von Israel und Hamas energisch Abkommen

Ziel sei es, „alle verbleibenden Lücken zu schließen und ohne weitere Verzögerung mit der Umsetzung des Abkommens zu beginnen“. Die Aufforderung erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, da der Iran und seine Verbündeten wie die Hamas Vergeltungsschläge gegen Israel wegen der Tötung zweier führender Köpfe der Hamas und der libanesischen Hisbollah-Miliz angekündigt haben. Es gibt die Sorge, dass der Gaza- Krieg sich zu einem Flächenbrand ausweitet. Es sei an der Zeit, sowohl der leidenden Bevölkerung in Gaza als auch den Geiseln und ihren Familien „unverzüglich Erleichterung zu verschaffen“, heißt es in der Erklärung.Die Vermittlerteams hätten über viele Monate hinweg „unermüdlich daran gearbeitet, ein Rahmenabkommen zu schmieden, das nun auf dem Tisch liegt und bei dem nur noch die Einzelheiten der Umsetzung geklärt werden müssen“, heißt es in der Erklärung weiter. „Es gibt keine Zeit mehr zu verlieren und keine Ausreden für weitere Verzögerungen.“Es sei an der Zeit, die Geiseln freizulassen, mit der Waffenruhe zu beginnen und diese Vereinbarung umzusetzen. Man sei bereit, falls nötig einen letzten überbrückenden Vorschlag vorzulegen, der die verbleibenden Fragen der Umsetzung in einer Weise löst, „die den Erwartungen aller Parteien entspricht“, heißt es in der Erklärung.Sorge um eine Eskalation des Nahost-Konflikt gibt es auch in Griechenland und auf Zypern. Athen und Nikosia seien in Alarmbereitschaft, hieß es dieser Tage in griechischen Medien. Es seien bereits Vorkehrungen getroffen worden, um notfalls Evakuierungen von der Mittelmeerinsel vornehmen zu können. Dabei gehe in erster Linie um Bürger Griechenlands oder der Republik Zypern, aber auch aus Drittländern, vordringlich der EU.Da Zypern sehr nahe am Libanon, also einem potenziellen Einsatzgebiet liegt, bestehe auch die Gefahr von „außer Kontrolle geratenen“ Raketen, wurde seitens des Verteidigungsministeriums in Athen betont. Als Präzedenzfall gilt eine S-200-Flugabwehrrakete der syrischen Luftabwehr, die am 30. Juni 2019 von ihrem Kurs abgekommen und am Fuß des Pendadaktylus im Kyrenia Gebirge explodiert war. Dieses liegt in der Türkischen Republik Nordzypern.