Munir habe während seines Besuchs mehrere hochrangige iranische Führungspersonen getroffen, was Pakistans „unerschütterliche Entschlossenheit unterstreicht, eine Verhandlungslösung zu ermöglichen“, erklärte die Armee am Samstag.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch war die von Armeechef Munir angeführte pakistanische Delegation in Teheran angekommen und wurde vom iranischen Außenminister Abbas Araqchi empfangen. Am Donnerstag kam Munir laut Berichten des iranischen Staatsfernsehens mit dem iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Baqer Qalibaf in Teheran zusammen.<BR \/><BR \/>Die USA und der Iran hatten sich vor rund einer Woche auf eine zweiwöchige Feuerpause verständigt. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung über ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden, der Ende Februar mit den US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen hatte. Am vergangenen Wochenende war eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad jedoch ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump könnte es bald zu einer zweiten Verhandlungsrunde kommen.