Verschoben: Deutschnofen wählt erst in einer Woche

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat auf Anraten des Zivilschutzes am Samstag das entsprechende Dekret nach Beratungen mit den Verantwortlichen von Region und Gemeinde unterzeichnet.





Da in der Gemeinde viele Straßen gesperrt und zudem viele Haushalte ohne Strom sind, findet die Wahl somit am Sonntag, 24. November, statt.Wie der Landeshauptmann auf Facebook mitteilt, „steht die Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger an oberster Stelle. Die Verschiebung dient auch dem Zweck, allen Bürgerinnen und Bürgern von Deutschnofen die Möglichkeit zu geben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen“.Der derzeitige Gemeindehandwerksreferent Horst Pichler und der frühere Bürgermeister Bernhard Daum sind die beiden Bürgermeisterkandidaten bei der vorgezogenen Gemeinderatswahl.Nach dem Rücktritt von Bürgermeister Christian Gallmetzer am 31. August sind in Deutschnofen bekanntlich noch heuer vorgezogene Neuwahlen nötig, und nicht wie in den anderen Südtiroler Gemeinden im Mai 2020.Bernhard Daum war bereits von Juni 2000 bis zum Mai des Jahres 2015 Deutschnofner Bürgermeister und im Hauptberuf Gemeindesekretär in Aldein.Horst Pichler ist seit 2015 im Deutschnofner Gemeindeausschuss und sitzt seit 2010 im Gemeinderat. In der jüngsten Amtsperiode war er als Gemeindereferent für Handwerk, Handel und für öffentliche Arbeiten zuständig. Außerdem sitzt er in den Gemeindekommissionen für Energiepolitik sowie für Dorfentwicklung und Dorfmarketing.Die Südtiroler Volkspartei tritt laut der amtsführenden Vizebürgermeisterin Ursula Thaler auch diesmal nach Fraktionen getrennt auf 3 Listen an; 8 Kandidaten stehen auf der SVP-Liste für Eggen und 17 Kandidaten auf jener im Hauptort. 7 Kandidaten treten für die SVP-Liste Petersberg.

ds