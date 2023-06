Versenkter U-Ausschuss wird zum Boomerang

„Frei nach dem Motto: Bist du nicht brav, schick ich dich heim“

Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung kommt von unverdächtiger Stelle. Die Grünen waren dem U-Ausschuss zu den Wahlspenden der SVP und den Unterstützern von Landeshauptmann Arno Kompatscher 2028 immer skeptisch gegenüber gestanden. „Hier aber geht es nicht um diesen einen, sondern um alle künftigen Untersuchungsausschüsse“, sagt Foppa.Denn: Handstreichartig hatten SVP, Lega und Forza Italia den U-Ausschuss Kompatscher vor 10 Tagen versenkt, um der Opposition keine Plattform im Wahlkampf zu bieten. (STOL hat berichtet.) Damit fällt u.a. die Anhörung von Thomas Widmann flach. Nächste Woche trifft man sich nur mehr für die Schlussberichte.Die Opposition nimmt aber nicht hin, dass die gewichteten Stimmen der Mehrheit reichen, U-Ausschüssen das Licht abzuknipsen. Damit könne die SVP jeden Kontrollausschuss auflösen, sobald unbequeme Fragen gestellt werden. „Frei nach dem Motto: Bist du nicht brav, schick ich dich heim“, so Andreas Leiter Reber (Freiheitliche).Geschlossen stellt sich die Opposition hinter den Antrag Foppas, die Geschäftsordnung dahingehend zu ändern, dass für die Auflösung eine 2 Drittelmehrheit gegeben sein muss – also 24 Stimmen. „Dann müssen Teile der Opposition auch für eine Auflösung sein“, so Foppa.Landtagspräsidentin Rita Mattei verweist darauf, dass man die Geschäftsordnung erst vor Kurzem geändert habe. Man könne den Antrag auch auf die nächste Legislatur verschieben.Die Opposition lässt sich aber nicht abspeisen. „Mattei soll die Geschäftsordnungskommission einberufen, den Antrag bringe ich mit, dann geht das schnell“, so Foppa. Angesichts der Fülle an Gesetzen, welche die Mehrheit jetzt noch durchboxen wolle, habe auch das noch Platz.Apropos Gesetze: Am 24. und 25. Juli schiebt der Landtag eine Sondersitzung für das Gesetz zur Vergabe großer Wasserkonzessionen ein. Am 26., 27. und 28. Juli wird der Nachtragshaushalt behandelt.