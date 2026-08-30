Neuer Verteidigungsminister des kommunistischen Landes wird demnach der bisherige Leiter des Generalpolitbüros der Koreanischen Volksarmee, Kim Song-gi. KCNA berichtete von weiteren Beförderungen im Zuge des Umbaus der Militärführung.<BR \/><BR \/>Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen. In den vergangenen Jahren hat das kommunistisch geführte Land seine Beziehungen zu Russland ausgebaut und das von den USA unterstützte Südkorea als seinen „feindlichsten“ Gegner bezeichnet. Die beiden Staaten auf der koreanischen Halbinsel befinden sich offiziell noch immer im Kriegszustand, der Koreakrieg endete 1953 nur mit einem Waffenstillstand.<BR \/><BR \/>US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt scharfe Kritik an dem historischen Verbündeten Südkorea geäußert - insbesondere wegen der südkoreanischen Weigerung, sich am US-Krieg gegen den Iran zu beteiligen. Zugleich erklärte er, er habe eine „sehr gute Beziehung“ zum nordkoreanischen Machthaber, mit dem er sich noch in diesem Jahr treffen wolle.