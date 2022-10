Vertrauensabstimmung in Rom: SVP-Parlamentarier enthalten sich, wenn...

Ein Nein galt bereits im Vorfeld der Sitzung als unwahrscheinlich

Nach ihrem Amtsantritt als Ministerpräsidentin Italiens wird Giorgia Meloni am morgigen Dienstag um 11 Uhr ihre erste Regierungserklärung im Parlament ablegen. Die Politikerin der Fratelli d'Italia hat sich nach ihrem Wahlsieg Ende September bislang nicht ausführlich öffentlich geäußert. Im Abgeordnetenhaus dürfte Meloni nun erstmals einen Ausblick geben für die Arbeit ihrer neuen Regierung.Am Abend um 19 Uhr ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Melonis Rechtsallianz eine Mehrheit im Parlament hat. Die zweite, nötige Vertrauensabstimmung im Senat ist für Mittwoch geplant.Bereits im Vorfeld war klar geworden, dass sich angesichts der Ministerliste dabei ein Nein der SVP schwer durchsetzen lassen würde: Gleich mehrere „Südtirol-Freunde“ sind im Kabinett vertreten.Südtirols SVP-Politiker in Bozen und Rom zeigten sich durch die Bank positiv überrascht und sehr angetan vom Kabinett der neuen Ministerpräsidentin. Hatten im Wahlkampf einige Aussagen Bedenken geweckt, so scheint sie mit der Wahl ihrer Minister fast einen Gegenentwurf zu bieten. Insbesondere mit der Ernennung von Roberto Calderoli zum Regionenminister fahre man in Südtirol gut.Dementsprechend am Montagabend das Votum aus der Bozner Brennerstraße: Eine übergroße Mehrheit der Mitglieder stimmte für die Enthaltung – „aber nur, wenn bestimmte Auflagen erfüllt“ seien, hieß es aus der Sitzung. Werde ein klares Bekenntnis zum Schutz bzw. der Wiederherstellung der Autonomie ausgesprochen, sei die SVP bereit, sich mit ihrer parlamentarischen Vertretung der Stimme zu enthalten. Diese Enthaltung sei als ein Abwarten zu verstehen. Die SVP werde sich entsprechend der Gesetzesinitiativen danach frei bewegen – also werten, ob diese positiv oder negativ für Südtirol seien und dementsprechend abstimmen, hieß es am Abend.Der neue Regionenminister Roberto Calderoli teilte am Montagnachmittag bereits in einer Aussendung mit, sofort ein Treffen mit Landeshauptmann Arno Kompatscher, seinem Stellvertreter Giuliano Vettorato und mit SVP-Obmann Philipp Achammer veranlasst zu haben (lesen Sie hier mehr dazu). Außenminister Antonio Tajani könnte sich ebenfalls als Glücksfall für Südtirol erweisen. Er hatte sich auf Twitter zur Autonomie geäußert und auf den Autonomie-Status von 1992 hingewiesen. Auch die Ernennung von Europaminister Raffaele Fitto sei ein positives Signal. (Hier lesen Sie die Einschätzungen mehrerer SVP-Exponenten, die sich so äußerten, dass Südtirol mit der Ministerriege nicht schlecht bedient sei.) Der SVP-Kammerabgeordnete Dieter Steger äußerte sich im Vorfeld ebenfalls zuversichtlich: Ergänzend zu den oben Genannten zählte er Giancarlo Giorgetti als kompetenten Finanzminister auf, „mit dem wir sicher gut zusammenarbeiten werden. Mit Antonio Tajani haben wir einen Freund Südtirols als Außenminister.“ Gilberto Pichetto Fratin, ein persönlicher Freund Stegers, werde als Umwelt- und Energieminister für Südtirol ebenfalls sehr wichtig sein, Adolfo Urso sei ein kompetenter Wirtschaftsentwicklungsminister, „von dem ich hoffe, dass er auch für Südtirol ein offenes Ohr haben wird“. Anna Maria Bernini habe er als Fraktionsvorsitzende von Forza Italia im Senat kennen und schätzen gelernt: „Sie wird eine gute Ansprechpartnerin für universitäre Angelegenheiten sein.“ Auch Ex-Senatspräsidentin Elisabetta Casellati (Reformenministerin) werde ein offenes Ohr für Südtirol haben. „Entscheidend wird freilich sein, wie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Südtirol sieht“, so Steger. Er erwarte sich, dass sie Südtirol die notwendige Aufmerksamkeit schenken werde.