Die beiden Kinder waren vorige Woche an den Folgen einer bakteriellen Infektion gestorben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-krankenhaus-zwei-fruehchen-an-den-folgen-von-bakterien-gestorben" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a> „Für die Eltern ist bereits eine frühe Geburt wie in diesen beiden Fällen eine große Belastung. Von Anfang an steht die Frage im Raum, ob das Kind diese ersten Wochen überleben wird. Wenn dieser Überlebenskampf verloren geht, dann ist das für die betroffenen Eltern ein unermesslicher Verlust“, so der Landesrat.<BR \/><BR \/><b> <a href="Etwa 50 Fr%C3%BChchen in S%C3%BCdtirol pro Jahr: &#8222;Medizin schafft vieles, aber nicht alles&#8220;" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Etwa 50 Frühchen in Südtirol pro Jahr: „Medizin schafft vieles, aber nicht alles“ – Das sagt Primar Dr. Martin Steinkasserer dazu<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Messner unterstrich zugleich, wie wichtig es sei, die Ergebnisse der laufenden Untersuchungen abzuwarten und auf deren Grundlage zu handeln. „Jegliche Spekulationen sind hier fehl am Platz“, stellt er klar.<BR \/><BR \/>Als Arzt und Neonatologe verweist Messner auf die Professionalität des Teams der Neugeborenen-Intensivstation. Tagtäglich kämpften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem Einsatz und Fachwissen darum, jedem Frühgeborenen die bestmögliche Chance auf Leben und Entwicklung zu geben. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-von-zwei-fruehchen-wie-die-situation-auf-der-krankenhaus-station-ist" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tod von zwei Frühchen in Bozen: Wie die Situation auf der Krankenhaus-Station ist – das lesen Sie hier<\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Die Betreuung von Frühgeborenen ist eine hochkomplexe Aufgabe, die höchste medizinische Präzision und rasche Entscheidungen unter oft schwierigen Bedingungen erfordert. Gerade deshalb werden strengste Sicherheits- und Hygieneprotokolle angewandt. Aber klar ist auch: Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es leider nicht.“<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/tod-von-2-fruehchen-vor-elf-jahren-gab-es-eine-aehnliche-tragoedie-in-bozen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Tod von 2 Frühchen: „Vor elf Jahren gab es eine ähnliche Tragödie in Bozen“<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Versorgung von Frühgeborenen sei immer eine Gratwanderung – oft zwischen Leben und Tod. „Ich weiß, wie sensibel und individuell Entscheidungen in diesem Fachgebiet sind. Jeder Schritt muss mit höchster Sorgfalt abgewogen werden, dennoch gibt es keine Garantien. In diesem Kontext macht es keinen Sinn, von Fehlern zu sprechen oder Schuldige benennen zu wollen“, erklärt Messner.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid. <\/a>