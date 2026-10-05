Da nicht sicher war, ob Menschen in Gefahr schwebten, flogen Bergretter des CNSAS Melag und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 3 den Bereich zur Abklärung ab. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1368267_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Alpinist sei auf der Route unterwegs gewesen, er war aber schon zur Spitze aufgestiegen und konnte über eine andere Route absteigen. Keine weiteren Bergsteiger waren auf der Route unterwegs. Um ganz aufatmen zu können, ist es aber noch zu früh. Die Einsatzkräfte schätzen, dass noch weitere Felsstürze folgen könnten, weshalb sie empfehlen, den betroffenen Bereich großflächig zu umgehen.<BR \/><BR \/><BR \/>In diesem Jahr habe es laut den Rettern an der Weißseespitze zuvor schon einen Felssturz gegeben, dieser sei aber von kleinerem Ausmaß gewesen. Sie gehen davon aus, dass die Felsstürze auf den Permafrost bzw. die derzeit warmen Temperaturen zurückzuführen sind.