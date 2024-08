VIDEO | Staatspräsident Mattarella grüßt Südtirol: Abflug von Bozen mit der Falcon

Staatspräsident Sergio Mattarella urlaubt in Südtirol

Er ist nicht das erste Mal in Südtirol im Urlaub: Staatspräsident Sergio Mattarella. Auch dieses Jahr wird das 83-jährige Staatsoberhaupt seinen Sommerurlaub in Südtirol verbringen – genauer gesagt in Toblach, wie Indiskretionen zufolge zu erfahren war.