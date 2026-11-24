Houthi-Militärsprecher Yahya Saree hatte den Angriff bereits am Montag ohne Angaben von Opferzahlen bekanntgegeben. In einem separaten Angriff Saudi-Arabiens auf die jemenitische Hafenstadt Hodeidah waren nach Angaben der Houthi-Miliz am Montag 17 Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Saudi-Arabien gab zunächst keine Stellungnahme dazu ab.<BR \/><BR \/>Eine von Riad angeführte Militärkoalition unterstützt die Truppen der international anerkannten jemenitischen Regierung in ihrem Kampf gegen die Houthi-Miliz, die weite Teile im Norden und Westen des Jemen kontrolliert, darunter Hodeidah. Die vom Iran unterstützten Houthi greifen ihrerseits seit Wochen fast täglich Ziele in Saudi-Arabien an.<BR \/><BR \/>Die Kämpfe zwischen der Miliz und den Truppen der jemenitischen Regierung sowie der Militärkoalition waren mit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar durch die USA und Israel wieder aufgeflammt.