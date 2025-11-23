Am Samstagabend wurden laut Militärverwaltung bei russischen Angriffen in Saporischschja zwei Wohnhäuser getroffen und sechs Menschen verletzt. Die drei Männer und drei Frauen mussten demnach im Krankenhaus behandelt werden. Insgesamt griff Russland mit 98 Drohnen in der Nacht an, wie die Luftstreitkräfte mitteilten. Die meisten Flugobjekte seien unschädlich gemacht worden, 27 Drohnen dagegen seien an 12 Stellen eingeschlagen.<BR \/><BR \/>In den umkämpften Gebieten Donezk und Cherson starben seit Samstag mindestens acht Menschen, wie die Behörden mitteilten. Es habe auch 15 Verletzte gegeben.<BR \/><BR \/>Russland meldete unterdessen die Einnahme dreier weiterer Ortschaften im Osten der Ukraine. Russische Soldaten hätten Petriwske in der Region Donezk sowie Tiche und Otradne in der Region Dnipropetrowsk erobert, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag. Die ukrainische Armee befindet sich seit einiger Zeit zunehmend in Bedrängnis und musste sich in einigen Gebieten im Norden und Süden des Landes zurückziehen.<h3>\r\nUkraine greift Heizkraftwerk an<\/h3>Die Ukraine griff unterdessen mit Drohnen ein großes Heizkraftwerk in der Region Moskau an. Dabei brach ein Großbrand aus, und bei Tausenden Menschen fiel bei frostigen Temperaturen die Heizung aus, wie die örtlichen Behörden am Sonntag mitteilten. Einige Drohnen seien zwar von der Luftabwehr abgeschossen worden, mehrere Drohnen seien aber auf das Gelände des Kraftwerks Schatura eingeschlagen, das etwa 120 Kilometer östlich von Moskau liegt. <BR \/><BR \/>Es sei eine Notstromversorgung in Betrieb und mobile Heizgeräte seien in die Region gebracht worden, erklärte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow. Die Zeitung „Kommersant“ berichtete unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium, drei Transformatoren des Kraftwerks hätten Feuer gefangen.