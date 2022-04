Viele Zivilisten in von Kiew gehaltenem Mariupoler Stahlwerk

Werschynin sagte dem lokalen Fernsehsender Mariupol TV, dass sich noch 100.000 Zivilisten in der Stadt befinden. Sie wurden von den Invasoren eingesetzt, „um Geröll wegzuräumen und Leichen aufzulesen“. Auf diese Weise wolle die russische Armee die Spuren ihrer Verbrechen beseitigen. Außerdem werden alle Bewohner der Stadt dazu gezwungen, weiße Bänder am linken Arm und rechten Bein zu tragen. Doch hätten auch alle Soldaten dieselben Bänder, womit die Zivilisten „absichtlich zu Kombattanten gemacht werden“.Am Sonntag war ein Ultimatum der russischen Armee an die ukrainischen Kämpfer in der strategisch wichtigen Hafenstadt am Asowschen Meer ausgelaufen. Die ukrainische Regierung räumte ein, dass die Kämpfer bereits eingekreist seien, doch würden sie „bis zum Ende kämpfen“, wie Regierungschef Denys Schmychal sagte. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit einem Ende der Waffenstillstandsgespräche mit Moskau gedroht, sollten die ukrainischen Kämpfer getötet werden.Sollte Russland Mariupol einnehmen, wäre es die erste größere Eroberung seit Beginn des Kriegs am 24. Februar. Nach Darstellung Russlands haben seine Truppen die Stadt weitgehend unter Kontrolle. Lediglich eine Gruppe ukrainischer Kämpfer halte sich auf dem Asowstal-Gelände verschanzt, eines der beiden großen Stahlwerke in Mariupol. Das Werksgelände mit zahllosen Gebäuden, Schornsteinen und Bahngleisen ist mehr als elf Quadratkilometer groß. Das russische Verteidigungsministerium erklärte unter Berufung auf Radiomitschnitte, es befänden sich auch 400 ausländische Söldner unter den ukrainischen Soldaten. Diese hätten einen Schießbefehl für alle, die aufgeben wollten.Selenskyj berichtete indes in einer weiteren Videobotschaft von neuen Opfern in der ostukrainischen Großstadt Charkiw. In den vergangenen vier Tagen seien 18 Bewohner der zweitgrößten Stadt des Landes durch russischen Beschuss getötet und 106 weitere verletzt worden. „Heute haben die russischen Truppen insbesondere die Kultur-, Schewtschenko- und Darwin-Straße beschossen. Offenbar sind diese Wörter - Kultur, Schewtschenko und Darwin - besonders gefährlich für Russland. Es ist nämlich etwas, was ihre Existenz bedroht“, sagte der für seinen sarkastischen Humor bekannte Ex-Komiker. Taras Schewtschenko hat als Dichter im 19. Jahrhundert wesentlich zur Entwicklung der modernen ukrainischen Sprache beigetragen, während der britische Naturforscher Charles Darwin als Begründer der modernen Evolutionstheorie gilt. Allein durch diesen Beschuss am Sonntag seien fünf Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden.